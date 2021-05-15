В США на 15 років засудили колишнього спецпризначенця за шпигунство на користь Росії

Дзібінські Деббінс визнав себе винним у змові з працівниками російської розвідки

У США засудили колишнього «зеленого берета» Пітера Деббінса, який розголошував військові секрети для Росії протягом 15 років.

Про це повідомляє AP.

Деббінс був засуджений до 15 років та 8 місяців тюремного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві. Адвокати наполягали на п’яти роках, стверджуючи, що Деббінс завдав мінімальної шкоди і що російські агенти шантажували Деббінса, погрожуючи оприлюднити дані про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Натомість прокурори домагалися 17-річного терміну. Вони заявили, що Деббінс ніколи не розповідав ФБР про шантаж протягом 20 годин співбесід. Вони сказали, що він сфабрикував виправдання і що його первісне пояснення своїх мотивів набагато більш імовірне: що він був засмучений своїм перебуванням в армії і вважав себе «вірним сином Росії».

Деббінс на п’ятничних слуханнях наголосив, що він став жертвою ГРУ, російської розвідки.

У листопаді Деббінс визнав себе винним в порушенні федерального закону про шпигунство. AP зазначає, що його співпраця з російською розвідкою почалася в 1996 році під час візиту в Росію.

У рукописному визнанні, поданому в суд, Деббінс написав, що в 1997 році він дав російській розвідці підписану заяву, в якій йшлося, що «я хочу служити Росії». Він пояснив, що хотів звільнити росіян від деспотичного уряду.

У наступні роки він надав докладну інформацію про діяльність свого підрозділу спецвійськ за кордоном і імена товаришів по спецзагону.

Деббінс на той час він письмово зобов’язався служити росіянам і отримав кодове ім’я «Ікар Лісників». У 2008 році він побував в Росії і надав розвідникам інформацію про діяльність колишнього спецзагону в Грузії і Азербайджані.

Деббінс отримав номінальну плату за свою інформацію, хоча спочатку він відмовився від пропозиції про виплату 1000 доларів готівкою. Згідно з обвинувальним висновком, на одній із зустрічей з російською розвідкою він узяв як оплату пляшку коньяку і російську військову форму.

Нагадаємо, 22 серпня 2020 року, колишнього американського спецназівця звинуватили в шпигунстві на користь РФ.

До слова, 19 листопада 2020 року, колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.