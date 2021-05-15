Суд розглянув апеляцію Стерненка про зміну запобіжного заходу

Активіст просив суд скасувати йому домашній арешт

Одеський апеляційний суд відмовив захисту активіста Сергія Стерненка у скасуванні домашнього арешту.

Про це у п'ятницю, 14 травня, Стерненко повідомив в своєму Telegram-каналі.

Він відзначив, що під домашнім арештом залишився і інший фігурант справи – Руслан Демчук.

«Суд відмовив мені і Руслану Демчуку в зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом», – повідомив Стерненко.

Активіст також відзначив, що суд відмовив йому в можливості відбувати домашній арешт в Києві.

Нагадаємо, 23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і Демчуку покарання: 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Їх визнали винними у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Однак за останньою статтею Стерненка і Демчука від покарання звільнили, оскільки сплив строк давності для притягнення їх до відповідальності.

За версією слідства, у 2015 році Демчук і Стерненко викрали ексчлена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. За його словами, активісти його катували, стріляли у нього з травматичного пістолета і згодом забрали 300 грн. Стерненко ж ці звинувачення відкидає і переконує, що до викрадення Щербича не причетний. А вирок Приморського райсуду називає «політично вмотивованим».

Пізніше Апеляційний суд змінив запобіжний захід активістам Сергію Стерненкові і Руслану Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.