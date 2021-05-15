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    Суд розглянув апеляцію Стерненка про зміну запобіжного заходу

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    Сергій Стерненко залишається під домашнім арештом - Суд розглянув апеляцію Стерненка про зміну запобіжного заходу

    Сергій Стерненко залишається під домашнім арештом

    Фото: dialog.ua

    Активіст просив суд скасувати йому домашній арешт

    Одеський апеляційний суд відмовив захисту активіста Сергія Стерненка у скасуванні домашнього арешту.

    Про це у п'ятницю, 14 травня, Стерненко повідомив в своєму Telegram-каналі.

    Він відзначив, що під домашнім арештом залишився і інший фігурант справи – Руслан Демчук.

    «Суд відмовив мені і Руслану Демчуку в зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом», – повідомив Стерненко.

    Активіст також відзначив, що суд відмовив йому в можливості відбувати домашній арешт в Києві.

    Нагадаємо, 23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і Демчуку покарання: 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Їх визнали винними у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Однак за останньою статтею Стерненка і Демчука від покарання звільнили, оскільки сплив строк давності для притягнення їх до відповідальності.

    За версією слідства, у 2015 році Демчук і Стерненко викрали ексчлена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. За його словами, активісти його катували, стріляли у нього з травматичного пістолета і згодом забрали 300 грн. Стерненко ж ці звинувачення відкидає і переконує, що до викрадення Щербича не причетний. А вирок Приморського райсуду називає «політично вмотивованим».

    Пізніше Апеляційний суд змінив запобіжний захід активістам Сергію Стерненкові і Руслану Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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    Теги: суд арешт активісти Сергій Стерненко
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