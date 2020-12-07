У Львові лікарі борються за життя вагітної, у якої коронавірус вразив 90% легень

Минулого тижня жінці стало краще і її з апарата штучного дихання перевели на просту кисневу маску

У Львівській лікарні швидкої допомоги лікарі борються за життя вагітної жінки, у якої коронавірус вразив 90% легень.

Як зазначає місцеве видання, минулого тижня жінці стало краще і її з апарата штучного дихання перевели на просту кисневу маску.

Чоловік вагітної, викладач Духовної семінарії Петро Терлецький попросив лікарів, щоб вони зробили кесаревий розтин і рятували дитину окрему, а дружину окремо.

Як повідомлялося, в Україні зафіксований спад захворюваності на коронавірус.

Голова МОЗ пояснив різкий спад захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.