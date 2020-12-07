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    У Львові лікарі борються за життя вагітної, у якої коронавірус вразив 90% легень

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    Чоловік вагітної попросив лікарів рятувати дитину окремо, а дружину окремо - У Львові лікарі борються за життя вагітної, у якої коронавірус вразив 90% легень
    Чоловік вагітної попросив лікарів рятувати дитину окремо, а дружину окремо

    Минулого тижня жінці стало краще і її з апарата штучного дихання перевели на просту кисневу маску

    У Львівській лікарні швидкої допомоги лікарі борються за життя вагітної жінки, у якої коронавірус вразив 90% легень.

    Як зазначає місцеве видання, минулого тижня жінці стало краще і її з апарата штучного дихання перевели на просту кисневу маску.

    Чоловік вагітної, викладач Духовної семінарії Петро Терлецький попросив лікарів, щоб вони зробили кесаревий розтин і рятували дитину окрему, а дружину окремо.

    Як повідомлялося, в Україні зафіксований спад захворюваності на коронавірус.

    Голова МОЗ пояснив різкий спад захворюваності на коронавірус.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.

    Теги: Львів лікар жінка чоловік коронавірус
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