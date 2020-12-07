У МОЗ розповіли, які обмеження можуть запровадити при посиленні карантину

Нові обмеження стосуватимуться транспорту, кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування та салонів краси

В.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін повідомив про розробку нових рекомендацій, які регламентують нові обмеження посиленого карантину. В інтерв'ю LIGA.Life Кузін заявив, що уряд розглядав варіант з обмеженням роботи громадського транспорту до 19.00.

«Щодо громадського транспорту тривали жваві дискусії. Була ідея обмежити його роботу до 19:00. Але зупинилися на тому, що будь-яке обмеження громадського транспорту – важкий процес і може призвести до надмірного скупчення людей», – сказав він.

Скоріш за все, фінальне рішення буде таким, що громадський транспорт продовжує роботу, але з суворим дотриманням карантинних правил: маски, обмеження по кількості людей в салоні.

Таке ж обмеження стосуватиметься кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування, які працюватимуть на виніс чи за доставкою. Салони краси чи перукарні – лише за попереднім записом.

«Додаткові роз’яснення або точкові рекомендації планували розробити для зимових курортів. Розуміємо, що багато людей поїдуть на гірськолижні. Для них планували додаткові рекомендації, щоб вони працювали лише як готелі, без дискотек, святкувань, корпоративів тощо», – сказав Кузін.

Окремі рекомендації – для різдвяних ярмарків. Планувалося, що вони працюватимуть як магазини без харчування або з попередньо упакованою їжею і відстанню між точками продажу, щоб не було скупчення.

Окремо проговорювалася можливість зупинки розважальних закладів, дискотек, оренди залів під корпоративи, свята тощо.

«Зупинка навчальних закладів – школи, садки, університети. Далі – спортзали за виключенням занять, які можна проводити на вулиці. Заборона всіх масових скупчень, виставок, концертів тощо», – підкреслив він.

Кузін додав, що більша частина цих рекомендацій ще розробляється.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.

За минулу добу, 6 грудня, в Україні зафіксований спад захворюваності на коронавірус - хворобу підтвердили у 8641 пацієнта, госпіталізували 1037 осіб, одужали 5123 особи, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.