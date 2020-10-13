МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до кінця року



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Протиепідемічні заходи в Україні збирають переглянути через зростання кількості випадків захворювання на коронавірус

Діяльність закладів громадського харчування можуть обмежити до 22 годин

Зростання кількості випадків захворювання коронавірусом та госпіталізації спонукають переглянути протиепідемічні заходи в Україні. Тому на засіданні Кабміну 13 жовтня МОЗ запропонує продовжити карантин до 31 грудня.

Про це в ефірі «Громадського радіо» заявив головний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, вишам буде запропоновано перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня до 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, крім сиріт, а також позбавлених батьківського піклування та тих, хто приїхав з окупованих територій Донбасу і Криму.

«Що ми можемо вважати вже майже вирішеним: тільки що була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти, 641 постановою встановлено карантин і запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 до 30 жовтня. Після 30 жовтня будуть далі дивитися, що робити зі шкільною освітою», – сказав він.

Також буде запропоновано обмежити діяльність закладів громадського харчування до 22 годин.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на засіданні уряду 13 жовтня буде просити про жорсткіші карантинні обмеження. МОЗ буде вимагати повністю скасувати заходи від 50 осіб.

До слова, з понеділка в Україні оновили карантинні зони: Київ «помаранчевий», Канів та Суми «червоні».

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Нагадаємо, Міносвіти радить вишам перейти на дистанційне навчання до 15 листопада.

Як повідомлялося, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня.

Також МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

12 жовтня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Разом з тим мер Черкас відмовився посилювати карантин у місті.