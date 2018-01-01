У Львові на карантин закрили 14 шкіл
- Сьогодні, 19:26
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Карантин триватиме до 12 лютого
У 14-ти школах Львова запровадили карантин через масове захворювання дітей. Попередньо, школярі пропустять два навчальних дні — 8 та 9 лютого, а вже з понеділка, 12 лютого, знову підуть до навчальних закладів.
Про це йдеться у прес-службі Львівської міської ради.
У місті призупинили навчання, адже у школах були відсутні понад 30% учнів.
«Керівництво школи, де показник відсутності дітей сягає понад 30%, повинно звернутися в управління освіти Львівської міської ради з відповідним листом, після чого навчання може бути призупинено. Такі заходи вживають, аби розірвати ланцюг захворюваності», — додали у міськраді.
У тих школах, де призупинили навчальний процес, відпрацьовуватимуть пропущені заняття шляхом ущільнення навчального матеріалу.
До слова, у Києві через грип оголошено карантин у 20 школах. У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці також на тиждень продовжено карантин.
Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.
30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.
Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин.