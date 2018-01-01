Оголошено карантин у школах Запоріжжя

Кількість хворих на ГРВІ і грип зростає

Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Таке розпорядження підписав мер міста Володимир Буряк, повідомили в прес-центрі мерії. Зазначається, що епідпорог серед запорізьких школярів поки не перевищений, але зростання захворюваності триває. Тому заняття були припинені



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Кількість хворих на ГРВІ і грип зростає

Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Таке розпорядження підписав мер міста Володимир Буряк, повідомили в прес-центрі мерії.

Зазначається, що епідпорог серед запорізьких школярів поки не перевищений, але зростання захворюваності триває. Тому заняття були припинені до особливого розпорядження.

Однак, дитячі садки продовжуватимуть працювати.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.