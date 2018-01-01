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    Оголошено карантин у школах Запоріжжя

    Кількість хворих на ГРВІ і грип зростає
    Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Таке розпорядження підписав мер міста Володимир Буряк, повідомили в прес-центрі мерії. Зазначається, що епідпорог серед запорізьких школярів поки не перевищений, але зростання захворюваності триває. Тому заняття були припинені
    • Сьогодні, 16:08
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    Кількість хворих на ГРВІ і грип зростає

    Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Таке розпорядження підписав мер міста Володимир Буряк, повідомили в прес-центрі мерії.

    Зазначається, що епідпорог серед запорізьких школярів поки не перевищений, але зростання захворюваності триває. Тому заняття були припинені до особливого розпорядження.

    Однак, дитячі садки продовжуватимуть працювати.

    Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

    30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

    Запоріжжя школи мер грип
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