У Львові не зміг сісти літак через сильний туман
Погодні умови зашкодили 22 пасажирам вчасно дістатися до Львова
Літак з пасажирами повернувся у Бориспіль
У вівторок, 13 жовтня, через складні метеоумови аеродрому Львів літак авіакомпанії Wind Rose, що здійснював рейс WRC161 Бориспіль-Львів, не зміг здійснити посадку і повернувся до Борисполя.
Про це повідомляє пресслужба аеропорту Львів.
На борту було 22 пасажири.
Авіакомпанія прийняла рішення об'єднати ранкові та вечірні рейси.
Вранці у вівторок, 13 жовтня, у Львові був сильний туман. Ймовірно, саме у зв'язку з цим літак не зміг здійснити посадку в аеропорту.