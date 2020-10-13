У Львові не зміг сісти літак через сильний туман



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Погодні умови зашкодили 22 пасажирам вчасно дістатися до Львова

Літак з пасажирами повернувся у Бориспіль

У вівторок, 13 жовтня, через складні метеоумови аеродрому Львів літак авіакомпанії Wind Rose, що здійснював рейс WRC161 Бориспіль-Львів, не зміг здійснити посадку і повернувся до Борисполя.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту Львів.

На борту було 22 пасажири.

Авіакомпанія прийняла рішення об'єднати ранкові та вечірні рейси.

Вранці у вівторок, 13 жовтня, у Львові був сильний туман. Ймовірно, саме у зв'язку з цим літак не зміг здійснити посадку в аеропорту.