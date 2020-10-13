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    Новини

    У Львові не зміг сісти літак через сильний туман

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    Погодні умови зашкодили 22 пасажирам вчасно дістатися до Львова&nbsp; - У Львові не зміг сісти літак через сильний туман
    Погодні умови зашкодили 22 пасажирам вчасно дістатися до Львова 

    Літак з пасажирами повернувся у Бориспіль

    У вівторок, 13 жовтня, через складні метеоумови аеродрому Львів літак авіакомпанії Wind Rose, що здійснював рейс WRC161 Бориспіль-Львів, не зміг здійснити посадку і повернувся до Борисполя.

    Про це повідомляє пресслужба аеропорту Львів.

    На борту було 22 пасажири.

    Авіакомпанія прийняла рішення об'єднати ранкові та вечірні рейси.

    Вранці у вівторок, 13 жовтня, у Львові був сильний туман. Ймовірно, саме у зв'язку з цим літак не зміг здійснити посадку в аеропорту.

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