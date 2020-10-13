Через туман у Харкові не зміг приземлитися літак з Анталії



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Зрештою борт Azur Air Ukraine прийняв аеропорт «Бориспіль» Архівне фото

Літак зробив кілька кіл над зоною посадки у Харкові та полетів до Києва

У Харкові через туман не зміг приземлитися літак, який прямував з турецької Анталії. Борт прийняв аеропорт «Бориспіль».

Про це повідомляє Telegram-канал «ХС/Харків».

«Через туман над Харковом кружляє борт з Анталії. Найбільш очевидно, заважає посадці сильний туман», – йдеться в повідомленні.

Як показують дані сайту Flightradar, літак Azur Air Ukraine зробив кілька кіл над зоною посадки. Зрештою борт прийняв аеропорт «Бориспіль».

Раніше синоптики повідомили, що вночі та вранці в Україні місцями очікується туман.