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    Події в Україні

    Через туман у Харкові не зміг приземлитися літак з Анталії

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    <p>Зрештою борт Azur Air Ukraine прийняв аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo;</p> - Через туман у Харкові не зміг приземлитися літак з Анталії

    Зрештою борт Azur Air Ukraine прийняв аеропорт «Бориспіль»

    Архівне фото

    Літак зробив кілька кіл над зоною посадки у Харкові та полетів до Києва

    У Харкові через туман не зміг приземлитися літак, який прямував з турецької Анталії. Борт прийняв аеропорт «Бориспіль».

    Про це повідомляє  Telegram-канал «ХС/Харків».

    «Через туман над Харковом кружляє борт з Анталії. Найбільш очевидно, заважає посадці сильний туман», – йдеться в повідомленні.

    Як показують дані сайту Flightradar, літак Azur Air Ukraine зробив кілька кіл над зоною посадки. Зрештою борт прийняв аеропорт «Бориспіль».

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    Раніше синоптики повідомили, що вночі та вранці в Україні місцями очікується туман.

    Туреччина Харків Аеропорт Бориспіль атмосферне явище літак аеропорт
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