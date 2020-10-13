Через туман у Харкові не зміг приземлитися літак з Анталії
Зрештою борт Azur Air Ukraine прийняв аеропорт «Бориспіль»
Літак зробив кілька кіл над зоною посадки у Харкові та полетів до Києва
У Харкові через туман не зміг приземлитися літак, який прямував з турецької Анталії. Борт прийняв аеропорт «Бориспіль».
Про це повідомляє Telegram-канал «ХС/Харків».
«Через туман над Харковом кружляє борт з Анталії. Найбільш очевидно, заважає посадці сильний туман», – йдеться в повідомленні.
Як показують дані сайту Flightradar, літак Azur Air Ukraine зробив кілька кіл над зоною посадки. Зрештою борт прийняв аеропорт «Бориспіль».
Раніше синоптики повідомили, що вночі та вранці в Україні місцями очікується туман.