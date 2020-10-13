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    Жінка з трьома малолітніми дітьми намагалася вилетіти зі Львова до Стамбула за фальшивим паспортом

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    У базі даних Держприкордонслужби немає інформації, про те, що особа з вказаними даними, приїжджала в Україну. - Жінка з трьома малолітніми дітьми намагалася вилетіти зі Львова до Стамбула за фальшивим паспортом
    У базі даних Держприкордонслужби немає інформації, про те, що особа з вказаними даними, приїжджала в Україну.

    Жінка стверджує, що паспорт загубила в Україні і батьки прислали їй новий

    У жінки з трьома маленькими доньками виявили підроблений паспорт під час оформлення пасажирів авіарейсу «Львів-Стамбул». Про це повідомляє пресслужбу Держприкордонслужби.

    «Під час перевірки документів прикордонники Львівського загону з’ясували, що мандрівниця користується фальшивим паспортом. У її документі були замінені сторінки з установчими даними. Жінка продовжувала наполягати, що є 24-річною громадянкою Киргизстану», – йдеться у повідомленні.

    Також вона стверджує, що прилетіла у Львів рік тому.

    «Жінка розповіла, що в Україні загубила документи і новий паспорт їй зробили та прислали з дому батьки. Однак проблеми виявилися не лише у паспорті», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у базі даних Держприкордонслужби немає інформації, про те, що особа з вказаними даними, приїжджала в Україну.

    «З нею подорожують троє дітей – 2014, 2016 та 2018 років народження», – йдеться у повідомленні.

    Прикордонники інформують, що наразі «леді Ікс» затримали та доставили до пункту тимчасового тримання (ПТТ). Діти перебувають з нею (у ПТТ облаштоване приміщення для батьків з дітьми).

    Окрім того, особу затриманої та обставини її в’їзду в Україну з’ясовують.

    За фактом використання підроблених документів до Нацполіцію направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ.

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