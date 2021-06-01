Вибух у будинку в Києві. Чоловіку відірвало кисті рук

Поліція відкрила кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю

У результаті вибуху, який стався на першому поверсі будинку на вул. Зоологічній у Києві, чоловіку відірвало кисті обох рук, наразі потерпілий у у реанімації у вкрай тяжкому стані. Про це повідомляє ТСН.

Серед ночі здетонував невідомий пристрій. Рвонуло з такою силою, що відігнуло металеву решітку і побило шибки.

Правоохоронці підозрюють, що чоловік сам привів у дію вибухівку.

Дмитро – найближчий сусід з приміщенням, де усе сталося. Чоловік розповідає, що там жив і працював чоловік на ім'я Руслан. Того вечора він гучно лаявся і погрожував. «Я попросив його, щоб він тихіше поводився. Він щось пробурмотів і далі там з собою спілкувався. Він вів монолог, як ніби з кимось лаявся. Але він був сам», – каже сусід постраждалого.

Люди припускають, що чоловік був нетверезий. Кажуть, що у руках тримав предмет схожий на гранату.

Відомо, що потерпілому 43 роки, він місцевий мешканець. Звідки взяв вибухівку – встановлюють поліцейські. Проти чоловіка вже порушили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. «Його опитати тоді не виявилось можливим, він був в шоковому стані. Його одразу з місця події було госпіталізовано до лікарні», - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, що вибух стався на першому поверсі дев’ятиповерхівки у прибудові з вивіскою «Заточка».

Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху.