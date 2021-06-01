1 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У перший день літа відзначається День захисту дітей

У перший день літа відзначається День захисту дітей

Для залучення фінансів сьогодні рекомендується одягнути новий одяг

1 червня в світі відзначаються свята, пов'язані з сім'єю і харчуванням. «Главком» зібрав інформацію про них, а також про народні прикмети і заборони цього дня.

Яке сьогодні церковне свято

Фото з відкритих джерел

Православна церква 1 червня вшановує пам'ять преподобного Івана Углицького. У народі день називають Іван Довгий.

За традицією 1 червня печуть пироги і роздають їх.

Ще до першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили в цей день огірки.

День захисту дітей

Фото з відкритих джерел

Свято встановлене в 1949 році в Парижі за рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Проблема опіки над дітьми особливо гостро розглядалася на тлі тотального зубожіння населення, голоду та епідемій, які прийшли на зміну двом світовим війнам.

До того ж, у багатьох дітей батьки загинули і вони залишилися наодинці з труднощами: в боротьбі за життя вони нерідко вчиняли злочини і потрапляли до в'язниці, тоді як суспільство потребувало кваліфікованих робітників.

В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року.

Всесвітній день батьків

Фото з відкритих джерел

В один день з Днем захисту дітей відзначається Всесвітній день батьків: обидва свята націлені на популяризацію гармонійних сімейних відносин і максимальної допомоги один одному в розвитку і процвітанні.

В системі міжнародних днів ООН дане свято засноване в 2012 році.

Всесвітній день молока

Фото з відкритих джерел

Даний день встановлений Продовольчою і сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй для визнання важливості молока як глобальної їжі. Це свято щорічно проходить 1 червня, починаючи з 2001-го.

Молоко - один з найпопулярніших продуктів: його вживають як в чистому, так і в обробленому вигляді, а також додають у величезну кількість інших продуктів - від шоколадних батончиків до ковбаси. Тому так важливо популяризувати уважне ставлення до якості молочної продукції.

Народні прикмети

якщо в цей день іде дощ, то весь місяць буде сухим.

якщо квіти сильно пахнуть або півні голосно кукурікають - то це до опадів.

якщо в цей час сильна роса - то буде хороший урожай.

якщо вранці виникає туман, то буде багато грибів.

Що не можна робити

Якщо в перший день літа піде дощ, потрібно обов'язково під ним прогулятися. Тоді попереду вас чекають три вдалих місяці.

Не варто одягати несвіжий одяг. Якщо є можливість, купіть що-небудь нове. Це приверне до вас фінанси. Якщо кошти не дозволяють, просто візьміть щось тільки що випране. Тоді вас чекає стабільність.

Не можна в цей день сумувати і піддаватися депресії, інакше всі три місяці літа будуть лити дощі.

1 червня не можна зрізати квіти і підрізати дерева.

У кого сьогодні іменини?

Іменини 1 червня святкують Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій.

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