У Львові скоїли напад на ювелірний магазин



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Зловмисник, озброєний предметом схожим на пістолет, розтрощив вітрини та втік після спрацювання сигналізації

12 квітня близько 11.00 до поліції зателефонували працівники ювелірного магазину, розташованого на вулиці Каховській у Львові, які повідомили про спробу пограбування.

Про це повідомляє Гал-інфо.

Поліцейські попередньо встановили, що зловмисник, озброєний предметом схожим на пістолет, зайшов у магазин, розтрощив вітрини та втік після спрацювання сигналізації.

Зараз правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, а також просять зголоситися на оперативну лінію 102 очевидців події або громадян, які мають інформацію про особу зловмисника чи його місцезнаходження.

Його прикмети: зріст близько 175 см, на вигляд 30 років, худорлявої тілобудови. Був одягнутий: чорна куртка з полосами світло-сірого кольору, темні штани.