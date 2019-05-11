У Львові вчителька залякує дітей геями: після гом*ка помреш



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Вчителька християнської етики каже про зґвалтування в туалеті

Вчителька християнської етики у львівській школі залякувала дітей розповідями про те, що якщо зайти в туалет після гомосексуаліста, можна померти.

Її розповіді зняли на відео самі школярі, після чого ролик був опублікований в соціальній мережі. Інцидент стався у школі №93, передає видання Depo.Львів.

Зазначається, що в цьому навчальному закладі шольников замість уроків водять до церкви молитися за гарне навчання.

На кадрах видно, як вчителька української мови і літератури та християнської етики Мирослава Данилівна Стецюк розповідає дітям про нюанси статевих відносин між геями.

На відео показані фрагменти моралей вчительки, вона розповідає про якесь зґвалтування в туалеті, про дітей геїв і називає нетрадиційну сексуальну орієнтацію трагедією.

«Що чоловік носить у своїй спермі? Це сам Господь Бог з неба. А куди він лізе? Куди? Там, де ла*но? І що народжується, хто? Виродки, гади...», - каже вчителька християнської етики дітям.

«Повірте, після го*іка якщо піти в туалет, ти помираєш. Я не знала, що він го*ік. Вам зараз смішно, а це страшно. Це трагедія!» - стверджує вона.

Далі вона починає обурено розповідати про те, як у туалеті в Тернополі школяр просив іншого «злизати».

За словами директора, «діти самі спровокували вчительку до розмови, знаючи її емоційність, а відео – змонтовано».

Однак вона підкреслила, що педагог визнала свої помилки і була притягнута до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, наголошується, що в навчальному закладі школярів замість уроків водять в церкву молитися за гарне навчання.