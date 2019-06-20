У Львові відкриють перший в Україні йога-парк



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Йога-парк відкриють у Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького

У п’ятницю, 21 червня, до Міжнародного дня йоги в Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького відкриють перший в Україні йога-парк, який було реалізовано за кошти громадського бюджету.

Сучасний простір здорового дозвілля передбачає галявину для занять йогою, йога-лавки, йога-гамаки, арт-об'єкт на тему йоги тощо, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Це проект-переможець Громадського бюджету 2017 року. Він успішно пройшов експертну оцінку, був допущений до голосування, набрав 567 голосів та став переможцем. Вартість проекту була до 300 тисяч гривень, — розповідає начальник відділу громадського партнерства управління „Секретаріат ради“ Львівської міської ради Орест Файфурка. — Проект реалізували швидше, проте були пошкоджені встановлені раніше лавочки, тому довелось переробляти, щоб була можливість відкрити цієї неділі. Сподіваємось, це місце допоможе людей займатись їхнім улюбленим спортом».

Простір охоплює галявину для занять на килимках, лавки для виконання вправ для хребта, підвісні гамаки для перевернутих вправ та коректної розтяжки, конструкції підвісних крісел для відпочинку з краєвидом на мальовничий схил парку та арт-об'єкт у вигляді скульптури, у якій закладено ідею цілісності людини та єдності між людьми. Площа йога-парку — близько 130 кв м.

Передбачено, що інструктори йоги з усіх шкіл нашого міста проводитимуть тут відкриті безкоштовні заняття, майстер-класи з різноманітних стилів і напрямів йоги для людей різного віку. Жителі міста зможуть також і самостійно практикувати фізичні вправи.

Йога-парк відкриють у Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Урочисті заходи триватимуть із 15:00 до 20:00 21 червня.

Програма:

15:00−15:30 — відкриття першого у Львові йога-парку, слово від організаторів;

15:30−17:00 — висаджування квітів та саджанців дерев;

17:00−20:00 — майстер-класи з хатха-йоги на йога-пристроях (Анна Коренчук), майстер-класи з хатха-йоги на килимках;

17:00−18:00 — «сандхана йога» (Ігор Ковальчук);

18:00−19:00 — «хатха йога для розвитку пластичності тіла» (Світлана Славіогло);

19:00−20:00 — «динамічна практика хатха-йоги» (Алла Біднюк).

Усі заходи є безкоштовними. Загалом до Дня йоги у парку очікують близько 200 учасників.