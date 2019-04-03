Вночі у центрі Києва горів магазин ґаджетів (фото, відео)



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У підвальному приміщенні загорілася обшивка стін Фото: Інформатор

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння

У ніч на середу, 3 квітня, в підвалі житлового будинку на вулиці Саксаганського, 13/42 у Києві сталася пожежа. Їдкий дим огорнув все підвальне приміщення. Займання сталося в магазині ґаджетів iBox.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 00:00. Про це повідомляє Інформатор.

Рятувальники на місці встановили, що в підвальному приміщенні, де розташований магазин гаджетів iBox, загорілася обшивка стін. Площа пожежі склала близько 5 квадратних метрів. До 0:20 полум'я вдалося локалізувати. Близько 0:40 рятувальники повністю ліквідували загоряння.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив майно магазину.

На місці працювала бригада рятувальників ДСНС, «швидка» і екіпаж патрульної поліції. Причини загоряння встановить слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві спалахнув бізнес-центр ModnaVilla. В результаті спалаху одна людина отруїлася чадним газом.