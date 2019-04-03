У Чорнобильській зоні сталася масштабна пожежа. Залучено авіацію



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До гасіння пожежі було залучено літак та вертоліт Фото: ДСНС

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в 30 відселених напівзруйнованих будівлях, а також горіння трав'яного настилу

У Чорнобильській зоні у вівторок, 2 квітня, сталася масштабна пожежа, яку гасили вертольотом і літаком. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«2 квітня о 14:18 до ДСНС надійшла інформація, що у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу смт Поліське на відкритій території виникло загоряння трав’яного настилу на площі 10 га та близько 25 відселених напівзруйнованих будівель», - йдеться у повідомленні.

Станом на 17:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в 30 відселених напівзруйнованих будівлях, а також горіння трав'яного настилу на площі 20 га у зоні відчуження поблизу смт Поліське.

До гасіння залучено 98 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС 73 чоловіки о/с та 14 одиниць техніки (в тому числі літак АН-32П та вертоліт МІ-8).

Станом на 20:00 в смт Поліське спостерігається поодиноке тління залишків відселених напівзруйнованих будівель.

До слова, під час гасіння пожежі на Київщині рятувальники знайшли тіло бабусі.