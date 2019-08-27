У Маріуполі хлопець зґвалтував жінку з інвалідністю



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Ґвалтівником виявився 18-річний хлопець, який заради особистої втіхи скористався безпорадною жінкою

У Маріуполі суд заарештував 18-річного хлопця, який був затриманий за зґвалтування 45-річної жінки-інваліда 1 групи.

Про це повідомив начальник Центрального відділу поліції Маріуполя Сергій Бичін у Facebook.

«Суд заарештував негідника, який у суботу, 23 серпня зґвалтував 45-річну жінку. У суботу ввечері ми отримали повідомлення, що одна з мешканок нашого міста стала жертвою насильника. Потерпілою виявилась жінка-інвалід 1 групи. Наші оперативники почали невідкладний розшук зловмисника та вже на ранок встановили та затримали цього нелюда», — написав правоохоронець.

За його словами, ґвалтівником виявився 18-річний хлопець, який заради особистої втіхи скористався безпорадною жінкою.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури № 1 довели його провину та суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.