У Маріуполі обабіч дороги прикордонники знайшли міну російського походження

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На автодорозі Маріуполь-Сартана прикордонники знайшли вибуховий пристрій

Оперативники Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України знайшли біля дороги на околиці м. Маріуполя Донецької області міну російського походження.

Як повідомляється на сторінці Держприкордонслужби в соцмережі Facebook у понеділок, прикордонники отримали інформацію, що на автодорозі Маріуполь-Сартана лежить, можливо, вибуховий пристрій.

«Інформація підтвердилася, адже в схроні було виявлено міну – попередньо МОН-50 (протипіхотна міна російського походження – ураження людині або декільком одночасно при вибуху цієї міни завдаються готовими забійними елементами, що вилітають у напрямку супротивника на відстань до 50 метрів)», – ідеться в повідомленні.

Враховуючи місцезнаходження міни – в районі проведення операції об’єднаних сил – у Держприкордонслужбі припускають, що її могли планувати використати проти українських військовослужбовців або цивільного населення.

Смт Сартана адміністративно підпорядковане Кальміуській райраді Маріуполя, з містом сполучається трьома автодорогами.