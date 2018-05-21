У Маріуполі обабіч дороги прикордонники знайшли міну російського походження
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Розсилка
На автодорозі Маріуполь-Сартана прикордонники знайшли вибуховий пристрійОперативники Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України знайшли біля дороги на околиці м. Маріуполя Донецької області міну російського походження.
Як повідомляється на сторінці Держприкордонслужби в соцмережі Facebook у понеділок, прикордонники отримали інформацію, що на автодорозі Маріуполь-Сартана лежить, можливо, вибуховий пристрій.
«Інформація підтвердилася, адже в схроні було виявлено міну – попередньо МОН-50 (протипіхотна міна російського походження – ураження людині або декільком одночасно при вибуху цієї міни завдаються готовими забійними елементами, що вилітають у напрямку супротивника на відстань до 50 метрів)», – ідеться в повідомленні.
Враховуючи місцезнаходження міни – в районі проведення операції об’єднаних сил – у Держприкордонслужбі припускають, що її могли планувати використати проти українських військовослужбовців або цивільного населення.
Смт Сартана адміністративно підпорядковане Кальміуській райраді Маріуполя, з містом сполучається трьома автодорогами.