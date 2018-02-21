У Мексиці на пасажирському поромі стався вибух: 12 людей постраждали

Пором пришвартували до пристані за деякий час до вибуху

У Мексиці біля міста Плая-дель-Кармен стався вибух на борту туристичного порома. Про це повідомляє Fox News. Пором пришвартували до пристані за деякий час до вибуху. У той момент на борту порома були пасажири. ASI FUE EL MOMENTO EXACTO de la Explosión de un ferry empresa Barcos Caribe en el muelle fiscal de