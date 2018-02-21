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    У Мексиці на пасажирському поромі стався вибух: 12 людей постраждали

    Пором пришвартували до пристані за деякий час до вибуху
    У Мексиці біля міста Плая-дель-Кармен стався вибух на борту туристичного порома. Про це повідомляє Fox News. Пором пришвартували до пристані за деякий час до вибуху. У той момент на борту порома були пасажири. ASI FUE EL MOMENTO EXACTO de la Explosión de un ferry empresa Barcos Caribe en el muelle fiscal de
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    Пором після вибуху
    Пором після вибуху

    Пором пришвартували до пристані за деякий час до вибуху

    У Мексиці біля міста Плая-дель-Кармен стався вибух на борту туристичного порома.

    Про це повідомляє Fox News.

    Пором пришвартували до пристані за деякий час до вибуху. У той момент на борту порома були пасажири.

    Від вибуху постраждали щонайменше 12 людей. На місці інциденту працюють правоохоронці.

    Версії вибуху наразі не озвучували.

    До слова, Національна служба цивільної оборони Мексики ухвалила рішення оголосити режим надзвичайного стану в 33 муніципалітетах штату Оахака, які постраждали від недавнього сильного землетрусу

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