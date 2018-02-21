У Мексиці на пасажирському поромі стався вибух: 12 людей постраждали
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Пором пришвартували до пристані за деякий час до вибуху
У Мексиці біля міста Плая-дель-Кармен стався вибух на борту туристичного порома.
Про це повідомляє Fox News.
Пором пришвартували до пристані за деякий час до вибуху. У той момент на борту порома були пасажири.
ASI FUE EL MOMENTO EXACTO— TEMBLOR INFO (@ELLuchin1) 21 февраля 2018 г.
de la Explosión de un ferry empresa Barcos Caribe
en el muelle fiscal de #PlayaDelCarmen Playa del Carmen Estado de #Quintana Roo
Fonapas #Temblor #Sismo temblor sismo #NoHayMayorPlacerQue #LaPuraNeta #MiPróximoViajeSerá TODOS DICEN QUE pic.twitter.com/mfEkrZrpFe
Від вибуху постраждали щонайменше 12 людей. На місці інциденту працюють правоохоронці.
Explosion de un motor en una embarcación de la empresa Barcos Caribe causa panico y heridos, el incidente se suscito al momento que se disponian a descembarcar en el muelle de Playa del Carmen. No se han confirmado sin hay perdidas humanas. pic.twitter.com/f4n7hcUy3z— #YoSoy132 Cozumel (@YoSoy132Cozumel) 21 февраля 2018 г.
Версії вибуху наразі не озвучували.
До слова, Національна служба цивільної оборони Мексики ухвалила рішення оголосити режим надзвичайного стану в 33 муніципалітетах штату Оахака, які постраждали від недавнього сильного землетрусу