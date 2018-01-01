У Мексиці оголошено режим НС після землетрусу

У результаті землетрусу інформації про жертв немає

Національна служба цивільної оборони Мексики ухвалила рішення оголосити режим надзвичайного стану в 33 муніципалітетах штату Оахака, які постраждали від недавнього сильного землетрусу. Про це йдеться у повідомленні відомства. Як повідомляється, ця міра дозволить цим районам отримати доступ до коштів спеціального фонду з ліквідації наслідків



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У результаті землетрусу інформації про жертв немає

Національна служба цивільної оборони Мексики ухвалила рішення оголосити режим надзвичайного стану в 33 муніципалітетах штату Оахака, які постраждали від недавнього сильного землетрусу. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляється, ця міра дозволить цим районам отримати доступ до коштів спеціального фонду з ліквідації наслідків стихійних лих.

Землетрус магнітудою 7,2 з епіцентром в районі Пінотепа-Насьональ відбулося в Оахаці в минулу п'ятницю. За останніми даними місцевої влади, збиток був нанесений сотням будівель, 1,3 мільйона будинків і торгових точок залишилися без світла. При цьому, як повідомляє національна сейсмологічна служби країни, з п'ятниці зафіксовано понад 1,5 тисячі афтершоків.

Зараз в Оахака для надання допомоги населенню спрямовані близько 4,8 тисячі морських піхотинців і солдатів за підтримки вертольотів і літаків.