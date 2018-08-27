У Мексиці зниклу безвісти українку знайшли розчленованою



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Ярослава Ненастіна

Підозрюваного у вбивстві 37-річної українки затримали

У Мексиці в штаті Пуебла знайшли мертвою українку Ярославу Ненастіну, яку вважали зниклою безвісти.

Як пише місцеве видання El Sol de Puebla, жінка була жорстоко убита в муніципалітеті Уехоцінго.

Зазначається, що українка, яка зникла безвісти 10 серпня в Сан-Педро-Чолуле, була знайдена мертвою на сільськогосподарських угіддях в Уехоцінго.

Після розслідування поліція знайшла та заарештувала ймовірного вбивцю, який незабаром має постати перед судом. За версією слідства, вбивцею міг бути мексиканець.

«Він зв'язався з жертвою в одному з магазинів, звідти вони вирушили в його квартиру, де він убив жінку, розчленував її і сховав докази, кинувши останки в поле. Але виявлений одяг й особливі знаки (татуювання) жертви допомогли ідентифікувати та знайти ймовірного вбивцю», - повідомляє видання.

Знайома убитої Наталія повідомила ТСН.ua, що підозрюваного у вбивстві 37-річної українки затримали, але його можуть випустити.

«25 серпня її тіло знайшли розчленованим. Підозрюваного в звірячій розправі затримали, але, як повідомили джерела рідних, його можуть випустити», - розповідає Наталія.

За даними джерел, Ненастіна проживала у Мексиці вже близько 20 років і мала двох дітей - 10 та 13-річного віку.

Раніше повідомлялося, що у Хургаді в Єгипті в орендованій квартирі знайшли мертвою 27-річну українку.

Джерело: ТСН