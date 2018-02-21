На єгипетському курорті вбили 27-річну українку

Поліція шукає вбивцю

У Хургаді (Єгипет) в орендованій квартирі знайшли мертвою 27-річну українку. Про це повідомив начальник Управління консульського забезпечення ДКС Василь Кирилич у коментарі телеканалу «112 Україна». «Посольство України в Єгипті повідомило, що 21.02.2018 року у місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на



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Поліція шукає вбивцю

У Хургаді (Єгипет) в орендованій квартирі знайшли мертвою 27-річну українку. Про це повідомив начальник Управління консульського забезпечення ДКС Василь Кирилич у коментарі телеканалу «112 Україна».

«Посольство України в Єгипті повідомило, що 21.02.2018 року у місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в цивільному шлюбі з громадянином цієї країни. Поліція веде слідство. Справа перебуває на контролі ПУ в Єгипті», - розповів він.

Як повідомляє місцеве видання Vetogate, українка працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік, коли повернувся додому з роботи. Дівчині завдали близько 10 ударів, місцева поліція веде розслідування.