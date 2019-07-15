«Rвартира була обставлена баулами з грошима». Гордон розказав про свої статки



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Телеведучий та видавець Дмитро Гордон

Дмитро Гордон каже, що не приховує, як став багатою людиною

Телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, як став багатою людиною і чи вірить він сам у містику (Гордону приписують інтереси у бізнесі, пов’язаному з цілительством, екстрасенсами, - «Главком»).

«Я починав свій бізнес із шоу-бізнесу, з концертів. І крім зірок радянської естради таких як Валерій Леонтьєв, «Ласковий май», рок-музикант Віктор Цой та багато інших, з якими я тісно співпрацював, займався виступами Анатолія Кашпіровського, Марії-Стефанії, Алана Чумака, Павла Глоби. Топ вищої ліги. І я ж цього не приховую, в цьому насправді немає нічого поганого», - наголосив він.

Гордон зазначив, що насправді вони законно заробляли гроші і, між іншим, великі.

«У мене на початку 90-х вся квартира була обставлена величезними баулами з грошима, які просто стояли один на одному. Потім я всі ці гроші реінвестував в нерухомість», - розказав телеведучий.

«Що стосується моєї віри, то я просто вірю в людську геніальність. В Кашпіровського вірю беззастережно і навіть питань не виникає, бо я є свідком чудес, які він робив», - додав Гордон.

Нагадаємо, в середині травня Дмитро Гордон заявив, що припиняє свою співпрацю з телеканалом «112 Україна».

Як повідомлялось, 31 травня Ігор Смешко повідомив, що його передвиборчий штаб очолив журналіст Дмитро Гордон.