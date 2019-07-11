Гордон обіцяє усіх, хто звинувачує його і Смешка у зв’язках з Медведчуком, притягти до суду



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Ігор Смешко та Дмитро Гордон Фото: gordonua.com

«Хай у суді тепер розкаже всім, який я агент КДБ чи Медведчука», - прокоментував Гордон конфлікт з Геннадієм Балашовим

Звинувачувати Ігоря Смешка у зв’язках з Віктором Медведчуком - глупість, бо для нього Смешко – найзапекліший ворог. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка.

«Існує технологія, за допомогою якої людину можна обмазати тим, проти чого вона бореться. Є такий полудурок Балашов Геннадій Вікторович. Наголошую, так і запишіть: «по-лу-ду-рок». Так от він сказав, що я – агент КДБ і Медведчука. Причому кілька разів. Я подумав, що треба ж дурня вчити і подав на нього до суду два позови – кожний по мільйону. Хай на судовому засіданні розкаже всім, який я агент. Я просто хочу зробити це показово, а потім всіх буду судити на основі цього. Ще, наприклад, говорять, що Гордон продавав піраміди (мова йде про «лікувальні» піраміди Ю-шинсе, які на зорі 2000-х активно рекламувались в газеті «Бульвар Гордона», – «Главком»). Теж, іди-но сюди! До речі, наступний позов у мене щодо цих пірамід. Покажи, де Гордон продавав піраміди? Де Гордон агент КДБ? Де Гордон агент Медведчука? Найпростіше, щось сказати на людину: що він - педофіл, або гей, або що завгодно. Таке клеймо приліпиться – і все. Це гебельсівські прийоми», - пояснив Гордон.

Він додав, що «Медведчук – це біда України, ворог України, і перед вами – людина, яка пішла з каналу Медведчука, на якому їй цілком нормально жилося».

Гордон розказав, що не заробляв на телеканалі «112» ніяких грошей, але він робив собі ім’я на цих каналах і робив ім’я цим каналам.

Також Гордон розповів, чому у нього виник конфлікт з підприємцем Геннадієм Балашовим.

«Я думаю, що він психічно хвора людина. Вся його біда почалася з того, що мені подзвонили якісь дівчата від нього і казали, щоб я негайно приїхав до нього в офіс на дев’яту ранку і взяв інтерв’ю. Звичайно, я сказав, що він мені не цікавий. Вочевидь він вирішив якось помститися або ще щось. Але він не врахував, що ми з ним в різних вагових категоріях. Хоч він важить більше кілограмів, але я йому наклацаю по лобі, і що дуже принципово у всіх на очах. Він буде весь відклацаний, тому що зі мною такі жарти не проходять і я вмію відповідати», - заявив керівник передвиборчого штабу партії Смешка.

На питання, чи не замішана тут якась бізнес-історія, оскільки і він, і Балашов заробляють на нерухомості у центрі Києва, і, можливо, вони щось не поділили, Гордон запевнив, що ніколи не перетинався з Балашовим на ринку, більше того, взагалі не знав.

«Йому здалося, що на мені можна «хайпанути». Замість того він собі нажив велику біду, і вся країна побачить, наскільки велику», - пообіцяв телеведучий.

На зауваження, що свого часу Гордон говорив, що Ірина Фаріон є агентом ФСБ, і чиє у нього якісь докази цього, він пояснив, що заявляв трішки не так.

«Я казав, що Фаріон, роблячи заяви, які зіштовхують лобами українців у воєнний час, є психічно хворою людиною або агентом КДБ чи ФСБ. Я так заявляв, бо у мене немає іншого пояснення, як, будучи в здоровому глузді і не знаходячись на службі у спецслужб сусідньої держави, навмисно зіштовхувати людей за конфесійними та національними ознаками. Це тільки в рамках гібридної війни чи через дурість можна робити. Тому я і пропонував їй пройти детектор брехні, але вона відмовилася», - пояснив Гордон.

Він додав, що ніколи особисто з Фаріон не зустрічався.

Як повідомлялось, 31 травня Ігор Смешко повідомив, що його передвиборчий штаб очолив журналіст Дмитро Гордон.