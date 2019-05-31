Гордон очолив штаб партії Смешка



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Перед цим журналіст пішов з телеканалу 112. Україна

Партія «Сила і честь» братиме участь у позачергових парламентських виборах, а передвиборчий штаб очолив журналіст Дмитро Гордон. Про це повідомив лідер партії, екс-глава СБУ Ігор Смешко.

«Ми впевнені, що навіть в умовах браку часу, ресурсів і доступу до популярних ЗМІ, маючи таку велику підтримку співвітчизників, саме партія «Сила і честь» стане тією рушійною силою, навколо якої буде сформовано якісну та дієву парламентську більшість. Наша місія: привести нарешті справжніх професіоналів до Верховної Ради та уряду», - написав Смешко у Facebook.

Він додав, що керівником передвиборчого штабу став Дмитро Гордон, який не балотуватиметься до Верховної Ради, а після виборів має намір повернутися до професійної діяльності журналіста.

Смешко балотувався на президентських виборах, з результатом 6,04% підтримки виборців. Останнє соцдослідження, яке проводилось напочатку травня, показує підтримку «Сили і честі» на рівні 5,1% серед тих, хто визначився, та 3,8% всіх респондентів).

Нагадаємо, в середині травня Дмитро Гордон та його дружина Олеся Бацман повідомили, що припиняють свою співпрацю з телеканалом «112 Україна». В поясненні свого вчинку вони не вказували, що переходять до партії Смешка, а лише зазначили, що на каналі «112 Україна», як і на NewsOne, Медведчук і його соратники займають дуже багато ефірного часу і пропагують ідеї «руського міра».