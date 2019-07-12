Гордон: Телеканали Медведчука обдовбують населення



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Телеведучий та видавець Дмитро Гордон

«Коли я дивлюся на самовдоволене обличчя Медведчука на телеканалах, мені здається, він просто знущається над усіма», - нарікає Дмитро Гордон

Зараз багато розмов про повзучий реванш: до країни повертаються одіозні «регіонали», остання скандальна історія з телемостом... Телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка, розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», у чому, на його думку, виражається спроба реваншу.

«Я спостерігаю дуже серйозну спробу реваншу. Вона виражається в захопленні Медведчуком трьох каналів і в потуранні держави. А держава має бити на сполох. Медведчук – це Москва, це Путін. Путін зрозумів, що у нас не можна пройти танками і пішов гібридною війною. Він захоплює уми людей з допомогою телеканалів, які «обдовбують» населення. Повилазили всі колишні, з якими пов’язані трагічні історії. Я думаю, що і Янукович вже скоро повернеться. Відчувається, як в повітрі висить ось цей хайп «п’ятої колони». Коли я дивлюся на самовдоволене обличчя Медведчука на телеканалах, мені здається, він просто знущається над всіма. Тому так, я згоден з цим (з небезпекою реваншу, - «Главком»)», - пояснив Гордон.

«Єдине, з чим я не погоджуюсь, – що винуватий у цьому Зеленський. Йому роздивитися все не вистачає часу, у нього людей нема», - пояснив Гордон.

Також голова передвиборчого штабу Смешка розказав про своє ставлення до президента Володимира Зеленського і про те, чи досидить він до кінця своєї каденції.

«Ви задали складне питання. Я не знаю, і вам більше скажу, він теж не знає. Він дуже хороша людина, дуже мудра людина і він повний бажання зробити своїй країні добре. Я в це абсолютно вірю. Чи вдасться це йому зробити? Я не знаю. У мене нема цього відчуття», - резюмував Гордон.

Як повідомлялось, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00. Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

Нацрада з питань телебачення вирішила створити робочу групу, щоб протидіяти антиукраїнській діяльності ЗМІ.