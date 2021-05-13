Прем’єр-міністр живе в паралельній реальності? Лазебна та Ляшко обезцінили заяви Шмигаля

Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в «Дії»

Журналіст Андрій Лохматов розповів, як підлеглі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля спростосують його заяви. Зокрема йдеться про інформацію щодо вакцинування через застосунок «Дія» та підвищення прожиткового мінімуму.

«Спочатку прем’єр-міністр Денис Шмигаль виходить і каже, що з цих вихідних почнуть вакцинувати всіх, хто записався на щеплення через додаток «Дія». Потім виходить один із його підлеглих, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, і спростовує його, кажучи, що будуть прищеплювати тільки пріоритетні групи людей, а на всіх, хто записався, вакцин немає…», – розповів Лохматов на своїй сторінці в мережі Facebook.

Недавно прем’єр-міністр країни розповів, що Кабмін працює над встановленням «справедливого» прожиткового мінімуму на сьогодні в 2270 грн.

«Потім виходить його підлегла, міністр соцполітики Марина Лазебна та каже, що підвищити прожитковий мінімум сьогодні дуже складно, адже «будь-яке його збільшення автоматично призводить до перерахунку значної кількості виплат і необхідності вишукування додаткових витрат бюджетів усіх рівнів», – додав Лохматов.

За словами журналіста, ймовірно, що прем’єр-міністр живе в паралельній реальності.

«Підлеглі прем’єр-міністра «глибоко його мали на увазі», якщо можуть собі дозволити його спростовувати? І чи можна тоді після цього надалі взагалі серйозно ставитися до слів прем’єр-міністра? Може тоді не поспішати їх публікувати, а щоразу чекати, коли його підлеглі вчергове знецінять його?», – пояснив Лохматов.

Нагадаємо, Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в «Дії». За словами Ляшка, в Україні немає 500 тисяч доз вакцини для щеплення людей, які записалися в чергу на вакцинацію через додаток «Дія».

«Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в «Дії» в нас таких є 23 900 людей, і ми спробуємо провакцинувати їх цими вихідними», – пояснив Ляшко.

Також Шмигаль заявив, що профільні міністерства готують пропозиції щодо встановлення справедливого прожиткового мінімуму.