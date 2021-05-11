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    Шмигаль розповів, скільки часу українцям ще боротися з Covid-19

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    За минулу добу&nbsp;в Україні виявили 2208 нових випадків коронавірусу - Шмигаль розповів, скільки часу українцям ще боротися з Covid-19
    За минулу добу в Україні виявили 2208 нових випадків коронавірусу
    Фото УНІАН

    Прем'єр-міністр виходом з пандемії вважає вакцинацію населення

    Українська влада до кінця цього року планує вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення України. Питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю для «РБК-Україна».

    За його словами, українці прожили рік з Covid-19, ще рік має піти на завершення боротьби.

    Денис Шмигаль
    Денис Шмигаль

    «Наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет», – вважає Шмигаль.

    Зазначимо, за вчора в Україні виявили 2208 нових випадків коронавірусу. За добу померли 119 осіб і 8617 пацієнтів одужали від Covid-19. найбільше нових підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях. За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 2 124 535 осіб, з них 46 631 людина померла, одужали 1 777 370 осіб.

    Теги: українці імунітет Денис Шмигаль коронавірус
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