Шмигаль розповів, скільки часу українцям ще боротися з Covid-19

Прем'єр-міністр виходом з пандемії вважає вакцинацію населення

Українська влада до кінця цього року планує вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення України. Питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю для «РБК-Україна».

За його словами, українці прожили рік з Covid-19, ще рік має піти на завершення боротьби.

Денис Шмигаль

«Наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет», – вважає Шмигаль.

Зазначимо, за вчора в Україні виявили 2208 нових випадків коронавірусу. За добу померли 119 осіб і 8617 пацієнтів одужали від Covid-19. найбільше нових підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях. За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 2 124 535 осіб, з них 46 631 людина померла, одужали 1 777 370 осіб.