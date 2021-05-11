Шмигаль: працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму
В Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум
Уряд розробляє механізми втілення ініціативи президента з подолання бідності в Україні
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що профільні міністерства готують пропозиції щодо встановлення справедливого прожиткового мінімуму.
Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram.
«У межах ініціативи президента з подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму. Обговорили це питання на спільній нараді з Мінсоцполітики, Мінфіном, Мінекономіки, Офісом Президента, профільним комітетом Верховної Ради та науковцями», – зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум, а разом з ним виростуть і пенсії громадян. В результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн, а максимальна – на 850 грн.
Також повідомлялося, що Мінціфра пропонує додати мобільний зв'язок і інтернет в прожитковий мінімум.
До слова, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз.