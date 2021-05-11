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    Економіка та фінанси

    Шмигаль: працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму

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    В Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум - Шмигаль: працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму

    В Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум

    Уряд розробляє механізми втілення ініціативи президента з подолання бідності в Україні

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що профільні міністерства готують пропозиції щодо встановлення справедливого прожиткового мінімуму.

    Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram.

    «У межах ініціативи президента з подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму. Обговорили це питання на спільній нараді з Мінсоцполітики, Мінфіном, Мінекономіки, Офісом Президента, профільним комітетом Верховної Ради та науковцями», – зазначив Шмигаль.

    Нагадаємо, в Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум, а разом з ним виростуть і пенсії громадян. В результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн, а максимальна – на 850 грн.

    Також повідомлялося, що Мінціфра пропонує додати мобільний зв'язок і інтернет в прожитковий мінімум.

    До слова, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз.

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    Теги: економіка гроші Мінекономіки Україна фінанси уряд Денис Шмигаль
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