Шмигаль: працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму

В Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум

Уряд розробляє механізми втілення ініціативи президента з подолання бідності в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що профільні міністерства готують пропозиції щодо встановлення справедливого прожиткового мінімуму.

Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram.

«У межах ініціативи президента з подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму. Обговорили це питання на спільній нараді з Мінсоцполітики, Мінфіном, Мінекономіки, Офісом Президента, профільним комітетом Верховної Ради та науковцями», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум, а разом з ним виростуть і пенсії громадян. В результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн, а максимальна – на 850 грн.

Також повідомлялося, що Мінціфра пропонує додати мобільний зв'язок і інтернет в прожитковий мінімум.

До слова, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз.