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    Шмигаль повідомив, коли вакцинують людей із черги в «Дії»

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    На сьогоднішній день до черги на щеплення записалося понад 530 тисяч українців - Шмигаль повідомив, коли вакцинують людей із черги в «Дії»
    На сьогоднішній день до черги на щеплення записалося понад 530 тисяч українців
    Фото: Запорізька міська рада

    Люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні

    На вакцинацію від коронавірусу в Україні найближчим часом можуть запросити людей, які записувалися через портал або додаток «Дія». Дана ініціатива вже підтримана керівництвом країни. Про це на виїзному засіданні уряду у Чернігівській області заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Всі, хто записався на щеплення через портал або додаток «Дія», будуть вакцинуватися на вихідних. Вчора така ініціатива була підтримана на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення в кабінети щеплень», – заявив Шмигаль.

    Він додав, що вчора Світовий банк виділив Україні 90 млн доларів, які, зокрема, будуть спрямовані на кампанію з вакцинації.

    «Загалом у нас є домовленості вже більш ніж на 40 млн доз вакцини на цей рік», – додав прем'єр.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні.

    Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати вакцинацію від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу. 18 264 людини отримали щеплення проти Covid-19.

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    Теги: щеплення вакцинація Денис Шмигаль коронавірус
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