Шмигаль повідомив, коли вакцинують людей із черги в «Дії»

На сьогоднішній день до черги на щеплення записалося понад 530 тисяч українців

Люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні

На вакцинацію від коронавірусу в Україні найближчим часом можуть запросити людей, які записувалися через портал або додаток «Дія». Дана ініціатива вже підтримана керівництвом країни. Про це на виїзному засіданні уряду у Чернігівській області заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Всі, хто записався на щеплення через портал або додаток «Дія», будуть вакцинуватися на вихідних. Вчора така ініціатива була підтримана на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення в кабінети щеплень», – заявив Шмигаль.

Він додав, що вчора Світовий банк виділив Україні 90 млн доларів, які, зокрема, будуть спрямовані на кампанію з вакцинації.

«Загалом у нас є домовленості вже більш ніж на 40 млн доз вакцини на цей рік», – додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні.

Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати вакцинацію від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу. 18 264 людини отримали щеплення проти Covid-19.

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