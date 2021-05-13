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    Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в «Дії»

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    Із черги в &laquo;Дії&raquo; почнуть вакцинувати тільки людей із пріоритетних груп - Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в «Дії»

    Із черги в «Дії» почнуть вакцинувати тільки людей із пріоритетних груп

    Фото: Evgeniy Maloletka, АР

    В Україні немає 500 тисяч доз вакцини для щеплення людей, які записалися в чергу на вакцинацію через додаток «Дія»

    Цими вихідними 15-16 травня розпочнеться вакцинація проти коронавірусу лише тих українців, що стали в чергу на вакцинацію через додаток «Дія» та які належать до пріоритетних груп населення.

    Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

    За його словами, в Україні немає 500 тисяч доз вакцини для щеплення людей, які записалися в чергу на вакцинацію через додаток «Дія».

    «Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в «Дії» в нас таких є 23 900 людей, і ми спробуємо провакцинувати їх цими вихідними», – пояснив Ляшко.

    Так він уточнив заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що записані на вакцинацію проти коронавірусу через «Дію» зможуть отримати щеплення вже з цих вихідних, 15-16 травня.

    Зазначимо, Україна досі пасе задніх у рейтингу ковід-вакцинаці у світі. За темпами щеплень нас випереджають здебільшого бідні країни Африки, такі як Того, Нігерія, Сомалі, Конго і Малі.

    Раніше стало відомо, що люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні.

    Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати вакцинацію від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу. 18 264 людини отримали щеплення проти Covid-19.

    Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.

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    Теги: вихідні Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація населення Денис Шмигаль коронавірус Віктор Ляшко
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