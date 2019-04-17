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    У Меркель поки не визначили дату і місце майбутньої «нормандської» зустрічі

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    <span>Минулого тижня Порошенко зустрічався з Меркель в Берліні</span> - У Меркель поки не визначили дату і місце майбутньої «нормандської» зустрічі
    Минулого тижня Порошенко зустрічався з Меркель в Берліні

    Меркель завжди казала, що «нормандський формат» був і є відповідним форматом для обговорення стану виконання Мінських домовленостей

    У Берліні наразі не знають, коли й де може відбутися нова зустріч на вищому рівні у «нормандському форматі».

    Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає «Укрінформ».

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    «Я зараз не можу дати чіткої відповіді. Я не можу сьогодні анонсувати жодних строків», - сказав Зайберт.

    Речник канцлера нагадав, що Ангела Меркель завжди та постійно казала, що «нормандський формат» був і є відповідним форматом для обговорення стану виконання Мінських домовленостей.

    16 квітня президент та кандидат на цю посаду Петро Порошенко заявив, що у травні або червні 2019 року має відбутись саміт «нормандського формату», який вирішить питання виведення російських військ з України та прийме рішення про введення блакитних шоломів ООН.

    Раніше Порошенко заявляв, що після його переобрання президентом у перший же тиждень має пройти саміт «нормандського формату», де до Росії будуть поставленні вимоги щодо деокупації Криму та Донбасу.

     Нормандська четвірка, або нормандський формат - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (України, Німеччини, Франції та Росії). Її метою є стабілізація ситуації на Донбасі і виконання Мінських угод. Зустрічі проводяться як на рівні глав МЗС, так і на рівні глав держав.

     

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