У Меркель поки не визначили дату і місце майбутньої «нормандської» зустрічі



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Минулого тижня Порошенко зустрічався з Меркель в Берліні

Меркель завжди казала, що «нормандський формат» був і є відповідним форматом для обговорення стану виконання Мінських домовленостей

У Берліні наразі не знають, коли й де може відбутися нова зустріч на вищому рівні у «нормандському форматі».

Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає «Укрінформ».

«Я зараз не можу дати чіткої відповіді. Я не можу сьогодні анонсувати жодних строків», - сказав Зайберт.

Речник канцлера нагадав, що Ангела Меркель завжди та постійно казала, що «нормандський формат» був і є відповідним форматом для обговорення стану виконання Мінських домовленостей.

16 квітня президент та кандидат на цю посаду Петро Порошенко заявив, що у травні або червні 2019 року має відбутись саміт «нормандського формату», який вирішить питання виведення російських військ з України та прийме рішення про введення блакитних шоломів ООН.

Раніше Порошенко заявляв, що після його переобрання президентом у перший же тиждень має пройти саміт «нормандського формату», де до Росії будуть поставленні вимоги щодо деокупації Криму та Донбасу.