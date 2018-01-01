У Міграційній службі не знають, де зараз Пімахова

Сьогодні Пімахової на робочому місці не було

У Державній міграційній службі не володіють інформацією про місце перебування першого заступника голови ДМС Діни Пімахової. Про це повідомили у прес-службі Міграційної служби. «Діна Вікторівна вийшла з відпустки на початку року. Сьогодні на робочому місці її не було, де вона зараз перебуває, нічого не відомо», - сказав прес-секретар



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Діна Пімахова не повернулась з відпустки на роботу

Сьогодні Пімахової на робочому місці не було

У Державній міграційній службі не володіють інформацією про місце перебування першого заступника голови ДМС Діни Пімахової.

Про це повідомили у прес-службі Міграційної служби.

«Діна Вікторівна вийшла з відпустки на початку року. Сьогодні на робочому місці її не було, де вона зараз перебуває, нічого не відомо», - сказав прес-секретар відомства Сергій Гунько.

Він зазначив, що Пімахова пішла у відпустку в грудні 2017 року через стан здоров’я.

Як повідомляв «Главком», співробітники Національного антикорупційного бюро України зранку 24 січня проводять обшук у першого заступника голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової.

Як відомо, 29 листопада було затримано детектива НАБУ за провокування хабара заступниці голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій. Після цього НАБУ звинуватило ГПУ та СБУ у диверсії проти себе та САП.

Сама Пімахова заявила, що її відносини з детективом НАБУ мали товариський характер і не стосувалися роботи, однак підтвердила, що написала на нього заяву.

Директор НАБУ Артем Ситник та Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький у підсумку домовилися з Луценком про те, що детективів групи, яка працювала над даним розслідуванням, затримано не буде. При цьому ГПУ обшукала усіх негласних агентів НАБУ, які брали участь у цій операції, виклавши пізніше відеоїхніх переговорів.

Як повідомив раніше заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, триває розслідування провадження проти Діни Пімахової.

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Джерело: Укрінформ