Агент НАБУ намагався підкупити заступника голови міграційної служби

Під час спроби передати першу частину хабаря у розмірі 15 тисяч долларів, агент НАБУ був затриманий

У середу, 29 листопада, під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби (ДМС) Діні Пімаховій, був затриманий агент Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляється на сайті ДМС. «Впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишньго народного депутата від Партії Регіонів, Юрія Боярського,



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Під час спроби передати першу частину хабаря у розмірі 15 тисяч долларів, агент НАБУ був затриманий

У середу, 29 листопада, під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби (ДМС) Діні Пімаховій, був затриманий агент Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляється на сайті ДМС.

«Впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишньго народного депутата від Партії Регіонів, Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішеннь по легалізації в Україні громадян В‘єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності», - повідомляють у міграційній службі.

Зазначається, що Пімахова звернулась із заявою до правоохоронних органів про те, що їй намагаються передати хабар. Після чого правоохоронцями було проведено комплекс оперативно - розшукових заходів по документуванню злочинної групи.

«В результаті, під час спроби передати першу частину хабаря у розмірі 15 тисяч долларів, агент НАБУ був затриманий на місці скоєння злочину співробітниками СБУ.

Злочинні дії агента НАБУ по провокуванню підкупу службової особи підпадають під відповідальність передбачену 370 ст. Кримінального Кодексу - провокація підкупу.

Також у міграційній службі зазначили, що завтра, 30 листопада, о 10:00 у Києві відбудеться брифінг Пімахової.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у середу співробітники Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро України. Медіа при пускають, що обшуки могли бути пов’язані зі справою Пімахової.

До слова, раніше стало відомо, що Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

ЗМІ повідомили, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Ситника за зверненням народної депутатки від «Народного фронту» Олени Масоріної.

Водночас генпрокурор Луценко запевняє, що у ГПУ справи проти Ситника немає