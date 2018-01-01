«Справа Пімахової»: у Холодницького готують підозру чиновниці

Прокурор САП розповів про перебіг розслідування справи заступниця голови Державної міграційної служби

Провадження проти першої заступниці голови Державної міграційної служби Діни Пімахової продовжує розслідуватися. Про це повідомив журналістам заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, передає кореспондент «Главкома». «Оскільки ми втратили оперативну складову, зараз йдемо слідчим шляхом. Це



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Діна Пімахова

Прокурор САП розповів про перебіг розслідування справи заступниця голови Державної міграційної служби

Провадження проти першої заступниці голови Державної міграційної служби Діни Пімахової продовжує розслідуватися. Про це повідомив журналістам заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, передає кореспондент «Главкома».

«Оскільки ми втратили оперативну складову, зараз йдемо слідчим шляхом. Це набагато складніше, і не факт, що ми установимо всі структурні елементи. Ми будемо аналізувати базу тих 50-ти тисяч громадян, які отримали за останні роки громадянство України. Будемо з’ясовувати його правомірність по кожній особі», - розказав він.

Прокурор також поскаржився, що через втручання Генпрокуратури та Служби безпеки НАБУ і САП не вдалося зламати злочинну схему.

«Мета була не лише розкрити злочинну діяльність Пімахової. Пімахова стояла на верхівці цієї піраміди. Але цілий ряд структур – за нашими даними 4-5 елементів у різних органах: правоохоронних, державних, судових – сприяли незаконному отриманню громадянства України громадянами інших держав», - додав він.

Кривенко також уточнив, що на даний час збираються всі необхідні дані. «Як тільки будуть усі підстави – підозру буде оголошено», - підкреслив він.

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