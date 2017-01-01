Ситник переговорив з Луценком: ніхто з НАБУ затриманий не буде

У ГПУ є розслідування, яке стосується нібито провокації хабара з боку працівників НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що ніхто з працівників бюро затриманий не буде після інциденту з першим заступником глави Державної міграційної служби Діною Пімаховою. «У ході розмови з генпрокурором було визначено, що ніхто затриманий не буде, під вартою працівників бюро не буде. У них є розслідування, яке



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Директор НАБУ Артем Ситник

У ГПУ є розслідування, яке стосується нібито провокації хабара з боку працівників НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що ніхто з працівників бюро затриманий не буде після інциденту з першим заступником глави Державної міграційної служби Діною Пімаховою.

«У ході розмови з генпрокурором було визначено, що ніхто затриманий не буде, під вартою працівників бюро не буде. У них є розслідування, яке стосується нібито провокації хабара з боку працівників НАБУ... наше розслідування стосується тієї схеми, яка розроблялася у ході спецоперації. Наскільки мені стало відомо, то є заява одного з фігурантів нашого розслідування про провокацію хабара, хоча сам факт хабара був задокументований декілька місяців тому», – сказав він.

За його словами, вчорашній інцидент має негативні наслідки на розслідування НАБУ, воно припинене.

«Всіх фігурантів, яких ми вели, ми задокументувати не зможемо. А в той же час ми дамо оцінку всім доказам, які були зібрані нами. Сподіваюся, що ГПУ також схвалить законне рішення по провадженню, яке зареєструвала щодо наших працівників», – додав Ситник.

Як повідомлялося, у середу, 29 листопада, співробітники Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляли ЗМІ. За їхніми даними, під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій був затриманий агент НАБУ. Джерела ЗМІ вказують, що обшуки пов'язані саме з цією справою.

Вранці 30 листопада Національне антикорупційне бюро України заявило, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію НАБУ, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.

Крім того, директор Національного бюро та керівник САП мали намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором України, «оскільки наразі є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації та результатами НСРД», інформують у Бюро.

Джерело: Радіо Свобода