«Справа Пімахової»: НАБУ проводить обшуки у будинку підозрюваної - ЗМІ

НАБУ не виключає затримання Пімахової

Національне антикорупційне бюро України проводить обшук у помешканні першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової. Про це повідомило INSIDER джерело в правоохоронних органах. За словами співрозмовника видання, НАБУ не виключає затримання Пімахової. Як відомо, 29 листопада було затримано детектива НАБУ за



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Перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова

НАБУ не виключає затримання Пімахової

Національне антикорупційне бюро України проводить обшук у помешканні першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.

Про це повідомило INSIDER джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника видання, НАБУ не виключає затримання Пімахової.

Як відомо, 29 листопада було затримано детектива НАБУ за провокування хабара заступниці голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій. Після цього НАБУ звинуватило ГПУ та СБУ у диверсії проти себе та САП.

Сама Пімахова заявила, що її відносини з детективом НАБУ мали товариський характер і не стосувалися роботи, однак підтвердила, що написала на нього заяву.

Директор НАБУ Артем Ситник та Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький у підсумку домовилися з Луценком про те, що детективів групи, яка працювала над даним розслідуванням, затримано не буде. При цьому ГПУ обшукала усіх негласних агентів НАБУ, які брали участь у цій операції, виклавши пізніше відеоїхніх переговорів.

Як повідомив раніше заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, триває розслідування провадження проти Діни Пімахової.

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