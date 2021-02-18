Мер Миколаєва анонсував будівництво сучасної транспортної розв'язки

Розв'язка буде побудована на перетині Богоявленського проспекту і залізних шляхів «Укрзалізниці»

Розв'язка буде побудована на перетині Богоявленського проспекту і залізних шляхів «Укрзалізниці»

Будівництво дворівневої транспортної розв'язки розпочнеться у 2021 році

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що будівництво підземного переїзду у Корабельному районі почнеться у 2021 році. Як повідомляється на сайті Миколаївської міськради, про це він розповів після робочої зустрічі з представниками бізнесу.

За його словами, планується будівництво дворівневої транспортної розв'язки з тунелем на чотири смуги на перетині проспекту Богоявленського і залізничних шляхів «Укрзалізниці».

Відзначається, що підземний тунель у Корабельному районі допоможуть побудувати компанія з Катару QTerminals і Миколаївський порт «Ніка-Тера», а замовником проєкту нової розв'язки буде Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

«Будівництво нової розв'язки дозволить частково вирішити транспортні проблеми міста. Сьогодні цей переїзд – справжній «транспортний тромб». Він проєктувався ще при Союзі, без урахування сьогоднішніх навантажень. Так що проблема цього транспортного вузла не вирішена, виникають величезні пробки. Це перешкоджає нормального життя миколаївців. Дуже важливо грамотно, крок за кроком, вирішувати логістичні проблеми міста», – сказав Олександр Сєнкевич.

У проєкті також будуть передбачено благоустрій прилеглої території з комфортною пішохідною зоною і система відводу атмосферних опадів, поверхневих і талих вод.

Крім цього, мер розповів, що будівництво тунелю не вплине на звичний ритм життя міста і пройде без зупинки руху автомобільного та залізничного транспорту.

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