В Одесі з’явиться додаткова смуга для транспорту у напрямку з центру

Нова розмітка може з'явитися вже до початку літа

Розширювати дорогу не будуть – додадуть смугу за допомогою розмітки

В Одесі на Миколаївській дорозі буде ще одна смуга для транспорту у напрямку з центру в сторону селища Котовського.

Про це стало відомо в ході апаратної наради в мерії Одеси, повідомляє odessa-life.

Розширювати дорогу не будуть – додадуть смугу за допомогою розмітки, звузивши існуючі смуги. На це потрібно 8,5 млн грн.

За словами директора департаменту транспорту Сергія Тетюхін, нова розмітка може з'явитися вже до початку літа.

Зараз на Миколаївській дорозі є п'ять смуг, одна з яких – з реверсивним рухом.

Нагадаємо, найближчим часом на дорогах України протягом року буде встановлено 220 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху. У МВС зазначили, що системи фіксації запрацюють по всіх областях на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій. До системи автоматичної фіксації ПДР додається новий функціонал – фіксування порушень проїзду смугою громадського транспорту.