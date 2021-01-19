В Україні перевірять тарифи на громадський транспорт

Влада хоче отримати роз'яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити ціни на проїзд в громадському транспорті в Україні. Проведення аудиту він доручив заступнику керівника свого офісу Кирилу Тимошенку.

Про це повідомляє Офіс президента.

В ході перевірки буде зіставлено ціноутворення в Києві та областях України за різні проміжки часу.

«Глава держави доручає заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому», – йдеться в заяві.

Окрему увагу приділять таким специфічним непрозорим «тарифним проектам» окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо.

Також центральна влада хоче отримати роз'яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів.

«Завданням усіх представників системи державної влади є робота в інтересах громадян», – наголосили в ОП.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.