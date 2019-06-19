У Миколаєві водій «швидкої» скоїв наїзд на дитину і навіть не зупинився



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Дівчинка була доставлена до лікарні

У Миколаєві службовці поліції особливого призначення повернули на місце ДТП водія приватної «швидкої«, який скоїв наїзд на малолітню дівчинку та поїхав далі, не зупинившись.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Так, за попередніми даними правоохоронців, 18 червня на перетині вулиць Херсонське шосе та Свиридова жінка з двома дітьми перетинала дорогу по пішохідному переходу. У цей час автомобіль приватної швидкої скоїв наїзд на шестирічну дівчинку та поїхав далі, не зупинившись.

По допомогу місцева мешканка звернулась до проїжджаючого службового авто роти поліції особливого призначення.

Зупинившись, один з правоохоронців залишився надати невідкладну допомогу дитині, інші поліцейські наздогнали водія та повернули на місце події, викликавши спеціалістів відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління.

Дівчинка була доставлена до лікарні, де після надання медичної допомоги відпущена додому. Суттєвих травмувань вона не зазнала, повідомляють правоохоронці.

Наразі усі обставини події встановлюються, після чого вирішуватиметься питання про притягнення водія до відповідальності.