У Миколаєві взяли під варту трьох чоловіків, які влаштували «розборки» зі стріляниною



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Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення

У Миколаєві трьох чоловіків, які влаштували стрілянину у Інгульському районі міста, суд взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Жителям Миколаєва 23-х, 24-х та 26-ти років повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею про «хуліганство».

Наразі правоохоронці продовжують розшукувати четвертого учасника події.

Зазначається, що в автомобілі одного з підозрюваних було знайдено пістолет, попередньо травматичної дії. З місця події правоохоронці вилучили гільзи та пістолет зі сміттєвого контейнера.

«Зловмисникам слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). За рішенням суду вони два місяці перебуватимуть під вартою без права внесення застави. За скоєне, молодикам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі», - розповіли в поліції.

За скоєне чоловікам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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