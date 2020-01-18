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    У Миколаєві взяли під варту трьох чоловіків, які влаштували «розборки» зі стріляниною

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    У Миколаєві взяли під варту трьох чоловіків, які влаштували «розборки» зі стріляниною

    Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення

    У Миколаєві трьох чоловіків, які влаштували стрілянину у Інгульському районі міста, суд взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

    Жителям Миколаєва 23-х, 24-х та 26-ти років повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею про «хуліганство».

    Наразі правоохоронці продовжують розшукувати четвертого учасника події.

    Зазначається, що в автомобілі одного з підозрюваних було знайдено пістолет, попередньо травматичної дії. З місця події правоохоронці вилучили гільзи та пістолет зі сміттєвого контейнера.

    «Зловмисникам слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). За рішенням суду вони два місяці перебуватимуть під вартою без права внесення застави. За скоєне, молодикам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі», - розповіли в поліції.

    За скоєне чоловікам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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