Священник Московського патріархату пограбував храм, який перейшов до УПЦ (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Побачивши працівників поліції, які прибули за викликом, екснастоятель вистрибнув з другого поверху дзвіниці

У ніч з 16 на 17 січня 2020 року храмова служба внутрішньої безпеки розташованого поряд з містом Луцьком села Жидичин помітила невідому особу, яка проникла на територію храмового комплексу Свято-Миколаївської церкви. Чоловік забрався на дзвіницю і хотів винести звідти металеві предмети.

Про випадок повідомили на сторінці Чернецтва Волині.

Злодієм виявився 53-річний колишній парох цього харму Володимир Гелета. Саме він після рішення Свято-Миколаївської громади перейти до ПЦУ в лютому 2019 року відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища, охороняючи церкву. Тому для уникнення будь-яких провокацій на місце події викликали поліцію. Зловмисника заблокували у приміщенні дзвіниці до моменту прибуття слідчо-оперативної групи.

Упродовж 15 хвилин, до моменту прибуття екіпажу патрульної поліції, зловмисник намагався вибити двері, погрожував, вживав нецензурну лексику. А побачивши працівників поліції, які прибули за викликом, екснастоятель вистрибнув з другого поверху дзвіниці. Внаслідок невдалого стрибка чоловік отримав відкритий перелом ноги. До моменту прибуття «швидкої», правоохоронці надавали першу допомогу постраждалому.

За результатами надзвичайної ситуації працівниками поліції було складено відповідні протоколи, взяті свідчення очевидців.

Як зазначають волинські ЗМІ, в приймальному відділенні лікарні Гелета з дружиною нібито надали неправдиві свідчення, повідомивши медиків, що травму він отримав у власній оселі.

23 лютого минулого року Гелета на території місцевого Свято-Михайлівського храму здійснив чотири постріли з мисливської рушниці. Ніхто з людей не постраждав.

Тоді поліцейські вилучили в священика за місцем його проживання зареєстровану мисливську рушницю, яка належить його 34-річному сину. Також зі стіни храму вилучили свинцеві дробини від рушничного пострілу. Все це направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі Ківерцівського відділу поліції за фактом погрози вбивством, вчиненої з мотивів релігійної нетерпимості, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 129 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3-х до 5-ти років.

Проводилося досудове розслідування.

Читайте також: