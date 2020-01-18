У київському метро чоловік напав на поліцейського
Порушнику загрожує до п’яти років в’язниці
У Києві пізно ввечері 17 січня на станції метро «Контрактова площа» чоловік напідпитку вдарив поліцейського в обличчя через зауваження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
За словами начальника управління поліції в метрополітені Михайла Ніконова, старший сержант поліції побачив на станції двох чоловіків з ознаками сильного алкогольного сп’яніння і пояснив, що в такому стані вони не зможуть скористатися послугами підземки.
«На зауваження поліцейського чоловіки почали агресивно поводитися, висловлюватися нецензурною лайкою, погрожувати, а потім один з них вдарив правоохоронця в обличчя. Поліцейський, застосувавши заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, затримав зловмисника на місці та викликав слідчо-оперативну групу для документування події», – сказав Ніконов.
44-річного порушника затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину. За погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, до Святошинського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з бульвару Кольцова госпіталізували 51-річного чоловіка з травмою голови. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Столичні оперативники затримали чоловіка за побиття брата.