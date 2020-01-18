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    У київському метро чоловік напав на поліцейського

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    У київському метро чоловік напав на поліцейського

    Порушнику загрожує до п’яти років в’язниці

    У Києві пізно ввечері 17 січня на станції метро «Контрактова площа» чоловік напідпитку вдарив поліцейського в обличчя через зауваження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    За словами начальника управління поліції в метрополітені Михайла Ніконова, старший сержант поліції побачив на станції двох чоловіків з ознаками сильного алкогольного сп’яніння і пояснив, що в такому стані вони не зможуть скористатися послугами підземки.

    «На зауваження поліцейського чоловіки почали агресивно поводитися, висловлюватися нецензурною лайкою, погрожувати, а потім один з них вдарив правоохоронця в обличчя. Поліцейський, застосувавши заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, затримав зловмисника на місці та викликав слідчо-оперативну групу для документування події», – сказав Ніконов.

    44-річного порушника затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину. За погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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    Нагадаємо, до Святошинського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з бульвару Кольцова госпіталізували 51-річного чоловіка з травмою голови. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Столичні оперативники затримали чоловіка за побиття брата.

    Київ кримінал метро Контрактова площа злочин
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