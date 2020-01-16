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    У Харкові застрелили директора похоронного бюро: поліція ввела спецоперацію

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    У Харкові застрелили директора похоронного бюро - У Харкові застрелили директора похоронного бюро: поліція ввела спецоперацію
    У Харкові застрелили директора похоронного бюро

    Для затримання особи, причетної до стрілянини введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Сирена»

    У Харкові застрелили біля під'їзду директора похоронного бюро.

    Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

    За інформацією правоохоронців, смерть чоловіка настала в результаті отримання кількох вогнепальних поранень. Для затримання особи, причетної до стрілянини, розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Сирена».

    «Інформація про подію надійшла до поліції о 17:35. За попередніми даними, по вулиці Танкопія біля під’їзду житлового будинку невідомий вистрелив кілька разів в чоловіка та зник у напрямку проспекту Петра Григоренка», - йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

    Харків кримінал вбивство смерть поліція
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