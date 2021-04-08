У Миколаєві побачили Ігоря Коломойського. Чим він там займався (фото)

Ігор Коломойський не вперше приїжджає до Миколаєва

У середу, 7 квітня, у Миколаївському аеропорту приземлився літак, яким прилетів у місто український бізнесмен Ігор Коломойський. Він відвідав баскетбольний матч команди «Дніпро», у якій грає його син Григорій, повідомляє місцеве видання «Новости N».

Баскетбольний матч команди «Дніпро», за яку під четвертим номером виступає син Коломойського, і місцевого клубу «Миколаїв» почався о 19.00 в спорткомплексі «Надія». Хоча у зв'язку з карантинними обмеженнями гра проходила без глядачів, Ігор Коломойський перебував на трибуні й навіть без маски.

Як стверджують у виданні, Ігор Коломойський не вперше приїжджає до Миколаєва, щоби подивитися на гру сина.

Нагадаємо, Коломойського наразі живе в Україні. Раніше маєток олігарха, який він ділить із Геннадієм Боголюбовим, потрапив на відео – його знайшли співробітники пропагандистського ресурсу Strana.ua і зняли з дрона. За даними видання, нерухомість розташована на території колишнього державного пансіонату і дитячого табору.

Резиденція розташована в селі Микільське-на-Дніпрі (Дніпропетровська область), яке місцеві жителі жартома називають Коломойське-на-Дніпрі. Даний населений пункт відомий завдяки «українському Стоунхенджу» – тут знаходиться древнє слов'янське капище.

Олігарха Ігор Коломойського та членів його родини уряд США внесли до санкційного списку. В Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували введення санкцій.