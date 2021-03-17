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    Думки вголос

    Чи отримає Коломойський новий санкційний привіт від США?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чи отримає Коломойський новий санкційний привіт від США?

    Зв'язок Коломойського з Дубінським очевидний...

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    Тема санкций против Игоря Коломойского, которые якобы может ввести РНБО (там подтверждают только то, что вопросы санкций будут обсуждаться, но фамилий не называют) была обречена выйти в топ новостей. Слово «санкции» становится в украинской и мировой политикой чуть ли не самым употребляемым. Мировую политику оставим в покое, посмотрим только ту часть, которая касается нас. И внутренние, конечно.

    Итак, что имеем на сегодня. Администрация президента США Джозефа Байдена передает санкционные приветы за попытки вмешаться в выборы граждан других стран. Росси грозят сообщить радостную новость уже в ближайшее время. Возможно на следующей неделе. И в новостях не пишут про абстрактный Кремль или спецслужбы, а называют конкретную фамилию заказчика. Российского президента Путина. Судя по этому – мало не покажется.

    Почему нас это касается? Потому что фамилия украинского нардепа Деркача там тоже фигурирует. Причем Деркача и раньше прямо обвиняли в работе на российскую разведку. И санкции США ввели против него лично. Досталось и нардепу Дубинскому за общую с Деркачем пресс-конференцию. Вопрос простой: Почему на 7 год войны агентура так уверенно себя чувствует в украинской политике? Простой, но очень важный. Потому что нашим дипломатам придется на него отвечать.

    Вот, прилетели от американцев санкции и Коломойскому – но там за коррупционные дела. Хотя, связь олигарха с Дубинским очевидно, а тот с этой пресс-конференцией влип крепко. Так что могут этот клубочек размотать. Американцы, конечно. Кстати, Виктор Медведчук тоже опять в новостях. Пошел в суд с требованием отменить санкции. Кто там говорил, что санкции слабые, формальные и где приговор суда? Нормальные санкции. Потому что припекло быстро.

    Связи в судах у Медведчука, конечно, серьезные. Но отменить решение РНБО сейчас это бросить вызов лично президенту Зеленскому. Который на этих санкциях и настаивал и, собственно, он и есть глава РНБО. Думаю, найти такого судью будет сложно. Потому что риск ответки достаточно велик. Впрочем, мы скоро все увидим. И новые санкции. И, полагаю, обвинения и суды тоже…

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Віктор Медведчук Ігор Коломойський США РНБО санкції
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