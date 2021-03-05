Офіс Зеленського відреагував на санкції США проти Коломойського

У Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи»

В Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували введення санкцій США проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

«Для економічного процвітання та євроатлантичної інтеграції, заявленої не лише в Конституції, а насамперед в українському суспільстві, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи. Дії президента говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх президентів, без пафосних гасел і популізму», – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента наголосили, що вдячні міжнародним партнерам за підтримку на цьому шляху.

«Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення. Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою. Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером – США», – наголосили на Банковій.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.