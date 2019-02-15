Євросоюз розглядає тільки персональні санкції через Азовську кризу – ЗМІ



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Колаж: rtvi.com

За даними журналіста Рікарда Йозвяка, дипломати ЄС сьогодні все ще обговорюють можливості включення більшої кількості росіян в санкційний список у зв'язку з подіями в Азовському морі

В Євросоюзі не розглядають інших заходів у зв'язку з агресією Росії в районі Керченської протоки, крім персональних санкцій. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

«Дипломати ЄС сьогодні все ще обговорюють можливості включення більшої кількості росіян в санкційний список у зв'язку з подіями в Азовському морі. Ніякі інші заходи не розглядаються. Ймовірно, рішення буде пізніше в цьому місяці», - написав він.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що на Заході обговорюють можливість нових санкцій проти Росії через агресію в районі Керченської протоки.

Волкер припускає, що Росія буде утримувати українських моряків з метою політичного тиску до квітня.

Раніше повідомлялося, що європейські дипломати очікують від РФ надання належної медичної допомоги пораненим українським морякам та безперешкодного доступу до них консульських співробітників. Дипломати ЄС переконані, що моряки мають право на захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що російський омбудсмен Москалькова 13 лютого відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО.